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宜鼎擴大集團產品整合 加速全球AIoT邊緣落地

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

工控記憶體模組宜鼎國際（5289）近日擴大整合子公司的產品與研發量能，共同打造All-round Service（全方位整合服務）。新策略著重於向全球企業提供一站式服務，幫助客戶快速實現智慧物聯網（AIoT）邊緣落地的軟硬體與韌體整合需求，同時持續深化宜鼎集團全球AIoT策略布局。

宜鼎表示，AIoT是當今科技發展的主流趨勢，讓企業透過裝置連結與智能學習，提升商業效能、開展全新商機。研究報告指出，全球工業物聯網（IIoT）市場在未來五年的年複合成長率將達6.7%、創造超過106億美元的龐大市場商機。

不過，綜觀AIoT邊緣落地的實踐過程，單就IoT資料蒐集、雲端上傳，AI模型訓練與邊緣部署等流程，就已牽涉複雜的軟硬體支援與技術整合問題；不論是裝置間的串連相容性、雲端上傳的效率與穩定性、龐大資料的演算效能，甚至是儲存裝置的容量、空間、溫度與耗電狀況等，都需要被仔細評估與反覆驗證，才能使AIoT成功落地。

宜鼎強調，這些複雜而繁瑣的軟硬體整合項目，若由單一企業獨自在全球市場找尋合作夥伴、逐一導入測試，不僅猶如大海撈針，更是曠日廢時。

宜鼎智能周邊應用事業處吳志清資深經理表示，宜鼎集團全力發展AIoT的目標明確，就是希望竭盡所能幫助企業縮短AIoT導入時間、盡快享受AIoT應用所帶來的豐厚成果。過往需要花費許多時間與人力成本的整合工作，現在都可以交給宜鼎來做。

宜鼎這次在集團產品整合的重心，聚焦在資料儲存及嵌入式I/O擴充，可迅速提供高相容、高穩定的解決方案；而在前端資料蒐集上，則結合維新應用科技的環境感測解決方案及安捷科的車載通訊、GNSS定位技術；並搭配巽晨國際在5G、WiGig、WiFi6的無線網路專業技術，為企業提供全方位AIoT技術整合。此外，旗下安提國際則可提供工業領域之全系列高效能GPU加速運算產品。

宜鼎表示，為加速AIoT邊緣落地，集團除發揮轉投資子公司綜效、帶動成長動能，更藉All-round Service（全方位整合服務），一站式協助全球企業在智慧交通、智慧物流、智慧自動化、智慧醫療、智慧基礎建設及智慧安全監控等垂直應用市場，實現各式創新AIoT應用。

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