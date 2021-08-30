傳立訊代工的產品遭蘋果「打槍」 公司否認

市場傳出，陸廠立訊精密因產品不合格，遭客戶要求退款和賠償、甚至大量裁員，對此，立訊予以否認，但今（30）日股價仍大跌近6%，據了解，立訊今年拿下Apple Watch S7 新產品試產導入量產服務（NPI），確實遭到蘋果「打槍」，主要是因新手錶邊框及OLED機構件設計有誤所致。

針對立訊因產品不合格，被客戶要求退貨和賠款，公司正在大量裁員的傳聞，立訊今日否認，並指出針對量產過程中個別廠區因上下游供應商供料問題所導致的臨時性調整，為維護員工利益，保證員工正常上班，公司將優先安排現有產品線受影響人員支援公司其他廠區，屬正常工作安排。

受到利空消息影響，立訊今日股價重挫，股價開低走低，最低下探人民幣35元，終場收在人民幣35.72元，下跌人民幣2.26元，跌幅高達5.95%。

據悉，立訊今年拿下Apple Watch S7 NPI，擁有最大量代工訂單。早在今年7月下旬，業界就傳出立訊Apple Watch S7 沒通過蘋果驗證，主要是因新手錶邊框及OLED機構件設計有誤所致。

不具名業者透露，立訊確實沒通過Apple Watch S7 NPI 階段，但沒有罰款或退貨問題，目前蘋果針對該產品重新設計，惟此舉可能將導致Apple Watch S7 初期上市產量不足，甚至有可能延後開賣。

蘋果目前尚未公布下半年新品發表會時間，但業界普遍預期，蘋果將在9月發表iPhone 13系列、Apple Watch S7等多項新品，並於當月底上市開賣。