精誠軟體：獲微軟年度最佳Teams服務夥伴肯定

精誠（6214）子公司精誠軟體獲得「微軟年度最佳Teams服務夥伴」（Top Teams Activation Partner）肯定，從台灣疫情爆發到現在，精誠軟體協助客戶透過Teams維持正常營運與工作溝通，穩定使用的活躍用戶增加了80,000人；每個月運用Teams Meeting與團隊線上開會互動的使用者總計超過100,000人，是3個月前的一倍。

精誠軟體董事長李素月表示，精誠軟體服務與台灣微軟十年來共同攜手在台灣已協助上千家公司組織利用Microsoft Cloud Service逐步數位轉型， Teams 對企業所提供的幫助不侷限於線上溝通工具，還能串接使用者的信箱、行事曆行程、雲端檔案，以及辦公或商務相關的流程等等。精誠軟體的技術團隊在協助企業導入Teams服務後，同時也協助客戶把Teams 平台與企業運營管理相關服務串接起來。

精誠軟體市場行銷部資深協理陳麗民表示，精誠軟體的團隊協助客戶使用Microsoft Teams進行跨區協作，以各種方式溝通討論、共享共編檔案、控管小組專案任務，透過自動化和行動化，把所有資訊彙整到單一平台，而且也能串連外部人員，讓跨團隊任務協作更即時順暢。

「技術團隊同仁開發並導入自動授權指派解決方案『ｉ授權』，幫助客戶自動化管理授權型雲端服務；整合Microsoft Teams內建的資源預定機器人『sybo』，透過24小時在線的機器人幫客戶以更有效率的方式完成辦公資源預約；使用Power Platform開發可以內嵌在Teams的資產盤點APP，利用手機裡的APP就能完成每年例行的資產盤點，效率加倍；Teams內建的營運服務平台『InformMe』能夠透過安全監控網緊盯服務狀況，快速回應問題，降低營業損失。」陳麗民補充說明。