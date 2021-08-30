臻鼎上半年每股賺1.81元 看好傳統旺季表現

全球PCB龍頭臻鼎科技控股（4958）今（30)日公佈2021年上半年合併財務報告，上半年歸屬母公司每股稅後純益（EPS）為新台幣1.81元，公司樂觀看待傳統旺季需求。

臻鼎說明，2021年上半年合併營收創歷史同期新高達新台幣569.61億元，去成長 29.5%，上半年營業毛利約為新台幣95.88億，毛利率為16.83%，較去年同期17.67% 減少0.84%，上半年稅後淨利約為新台幣24.89億元其中歸屬母公司淨利約為新台幣17.07億元，上半年稅後淨利EPS為新台幣2.63元，其中歸屬母公司EPS為新台幣1.81元。

臻鼎表示，2021上半年營收持續維持成長，主要是受惠全球經濟逐漸復甦，科技產品銷量提高， 由於上半年新建產線尚未進入量產，使得上半年折舊與攤銷費用達新台幣56.38億元， 較去年同期增加新台幣16.76億元，同時毛利率受到匯率等因素影響，一定程度上影 響公司利潤。

臻鼎也表示，為公司下半年及長期產能佈局與技術提升，配合客戶發展多項AI、物聯網及車用等 未來產品所需要的先進技術與製程，2021上半年資本支出累計為新台幣143.17億元， 較去年同期增加新台幣67.42億元，研發費用為新台幣35.76億元，年增14.99億元， 2021上半年稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA)為新台幣87.95億元，較去年同期增加 20.1%，EBITDA利潤率為15.4%。

展望公司今年下半年營運表現，臻鼎指出 配合客戶新產品推出，新產線陸續量產，預計下半 年進入消費電子傳統旺季，公司主要成長驅動力將來自高階軟板、IC載板、超薄HDI (Mini LED背光板)、SLP及汽車板等領域，並維持全年營收成長目標不變。