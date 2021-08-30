台光電明年產能擴充17% 集中在黃石與昆山廠
銅箔基板廠商台光電（2383）計畫持續擴充產能，明年的擴產重心將放在黃石廠與昆山廠新產能開出，屆時至明年第3季月產能合計將再增60萬張，換算年增幅度約17%。
依據台光電向法人說明的更新擴產計畫顯示，台光電子黃石廠目前銅箔基板月產60萬張、黏合片月產240萬公尺，計畫明年6月該廠銅箔基板再增加月產30萬張。
另一個擴充重點則是台光電子昆山廠，銅箔基板月產135萬張、黏合片月產330萬公尺，計畫2022年第3季銅箔基板月產能增加30萬張。
另外台光電原先計畫黃石廠分批擴充計畫，過去一年迄今完成合計第一期開出60萬張計畫，目前第二期計畫再擴充60萬張，第二期最快明年年中先開出一半30萬張，後續依據客戶需求陸續再開出30萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言