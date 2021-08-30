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台光電明年產能擴充17% 集中在黃石與昆山廠

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板廠商台光電（2383）計畫持續擴充產能，明年的擴產重心將放在黃石廠與昆山廠新產能開出，屆時至明年第3季月產能合計將再增60萬張，換算年增幅度約17%。

依據台光電向法人說明的更新擴產計畫顯示，台光電子黃石廠目前銅箔基板月產60萬張、黏合片月產240萬公尺，計畫明年6月該廠銅箔基板再增加月產30萬張。

另一個擴充重點則是台光電子昆山廠，銅箔基板月產135萬張、黏合片月產330萬公尺，計畫2022年第3季銅箔基板月產能增加30萬張。

另外台光電原先計畫黃石廠分批擴充計畫，過去一年迄今完成合計第一期開出60萬張計畫，目前第二期計畫再擴充60萬張，第二期最快明年年中先開出一半30萬張，後續依據客戶需求陸續再開出30萬張。

台光電 銅箔基板

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