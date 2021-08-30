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遠傳攜手台廠 組5G專網RAN生態圈

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
遠傳電信今（30）日宣布，攜手仁寶、台達電、富鴻網、光寶、和碩、中磊、啟碁等國內七家主要RAN廠商，共組國產5G專網RAN生態圈。圖/業者提供
遠傳電信今（30）日宣布，攜手仁寶、台達電、富鴻網、光寶、和碩、中磊、啟碁等國內七家主要RAN廠商，共組國產5G專網RAN生態圈。圖/業者提供

遠傳電信（4904）今（30）日宣布，攜手仁寶（2324）、台達電（2308）、富鴻網、光寶（2301）、和碩（4938）、中磊（5388）、啟碁（6285）等國內七家主要RAN廠商，共組國產5G專網RAN生態圈，搭配遠傳採用全球頂尖大廠諾基亞（Nokia）方案建置之5G專網專用的獨立組網模式（Standalone，SA）核心網，今年9月將於遠傳場域啟動n78頻段5G專網端對端整合測試驗證。此項合作將大幅推進建構國內5G自主供應鏈進程，不僅能加速台灣5G SA的發展，更匯聚5G生態圈能量，齊心提升台灣5G的產業價值與打造國際供應鏈的關鍵地位。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極規劃國產5G專網解決方案，國內RAN廠商若能符合業界技術層面要求，達到穩定成熟階段，將會是國產5G專網RAN生態圈的一大進展。遠傳5G團隊具備網路虛擬化架構、邊緣運算等技術能力，足以支援產業多樣化應用需求，提供企業端所需先進的網路架構服務。

曾詩淵表示，遠傳以5G技術專長協助台達電建置全國第一座5G商用智慧工廠，產線實際效益有目共睹；今年初的智慧城市展中，更是第一個展出「5G專網客戶端網管平台」的電信業者，該平台能夠即時監控企業專網專用設備、顯示異常告警，可使客戶第一時間掌握網路狀態，展現遠傳5G生態圈的資通訊整合技術實力。

遠傳一方面將5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，以完整釋放5G潛能，充分發揮大頻寬、低延遲、大量聯結特性；另一方面與國內網通設備廠與終端設備廠進行端對端整合測試，由遠傳扮演居中研判、協調及仲裁多家廠商互通性的掌舵手，依循國際組織標準進行符合性和相符性測試，加速推動台廠設計及與國際大廠核心網路整合實力，促進台灣5G生態系逐漸成熟，接軌國際。

遠傳此次率先啟動n78頻段的SA網路技術及方案驗證，合作夥伴也跟隨國際O-RAN標準，同時完備O-RAN架構能力。遠傳也會繼續評估與測試n257及n79等其他商用及專用頻段的SA網路技術及方案，持續結合生態圈夥伴能量，引領台灣5G產業與世界同步。

5G 遠傳電信 生態

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