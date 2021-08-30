鴻海 舉辦亞太平洋青年科學家會議台灣代表選拔

由鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會及佛光大學聯合主辦、中華民國物理教育學會及國立臺灣大學物理系協辦的2021年亞太平洋青年科學家會議(Asia Pacific Conference of Young Scientists，簡稱APCYS) 台灣代表選拔賽於8月28日在臺灣大學凝態中心大樓舉行。

APCYS主要在促進亞太平洋區域各國之中學生科學研究作品交流，台灣已有多年不曾參加；鴻海教育基金會為鼓勵年輕世代參與科學研究、培育台灣青年站上國際科學舞台，因此特別重新開啟此選拔參賽機會，選出十名優勝者代表台灣參加今年由墨西哥所主辦的2021亞太平洋青年科學家會議，並將提供培訓課程，以協助台灣代表可有最好的參賽表現。

APCYS徵選科學專題研究作品包括物理、數學、計算機科學、生命科學、環境科學等五大領域，此次選拔賽評審之一的台大物理系教授暨佛光大學副校長傅昭銘表示，參賽學生所提出的作品主題有IBMQ(量子電腦)、融入Covid 19議題的吹冷哈熱空氣傳播、以及泥火山裂縫規律性、下阻尼擺盪特性探討、黑洞雙星系統軌道模擬、植物葉片演化……等等多重面向主題，且皆具備深厚的科學知識背景並使用新科技實際驗證論點的可行性。

顯示了現今國、高中生對於科學研究的熱情、創意創新與實作驗證能力。學生們精彩的研究成果讓評審們均大呼驚喜，同聲表示作品成果遠超出預期，認為這些學生潛力可期，若能持續投入研究，假以時日，必定會是科學界的耀眼新秀。