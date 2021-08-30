台灣之星5G物聯網經營有成 申辦量年增超過6成

台灣之星持續深化多元智慧應用情境布局，該公司表示，5G物聯網合作夥伴目前已橫跨24大領域、總數超過300家，遍及智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等多元產業領域；持續擴大的5G物聯網版圖布局也帶動整體申辦量年成長超過6成。

隨著後疫情時代的到來，零接觸商機爆發，尤其是國際展會、觀光旅遊等受到疫情嚴重衝擊的產業，更是積極導入非接觸式技術，進而帶動相關應用如：虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)及混合實境(MR)等沉浸式體驗科技蓬勃發展，建立全新主流模式，成為市場的新藍海。

台灣之星看好此波發展趨勢，該公司今（30）日宣布攜手「愛點科技iClick」展開合作，秉持台灣之星在5G企業合作「3E模式」ㄧEngage接軌、Empower賦能與Earn商轉的優勢及價值，結合其720°VR技術，共同打造5G沉浸體驗解決方案，布局台灣智慧觀光新藍海。

台灣之星表示，該公司透過5G超高速、大頻寬、低延遲之特性，可將包含國立故宮博物院、台北101、國父紀念館、國立台灣美術館、蘭陽博物館、朱銘美術館等全台300大國內代表性地標及特色人文景點，透過虛擬實境技術打造身歷其境的沉浸體驗，讓全球可以在線上零時差看見台灣之美。