華新科填息近六成 旺季需求仍看好

被動元件廠華新科（2492）今（30）日進行除息交易，在今年全年營運仍持續較去年成長，再加上目前市場對被動元件下半年的旺季需求也仍持樂觀看法，今日早盤華新科一度衝高到186.5元，填息幅度約58%。

華新科今年除息6.01元，以上周五收盤價189元試算，除息參考價約182.98元，早盤該股開出之後，股價一度衝高到186.5元，填息幅度58%，今年多數被動元件股的填息力道不都強勢，因此華新科今年表現也受到市場關注。

展望下半年，華新科認為，除了汽車應用持續暢旺外，在家工作、虛擬會議的越來越大，加上第三季進入傳統旺季，遊戲機需求成長，電腦、網通需求也不錯，訂單能見度已經看到年底，營運將優於上半年。

市場法人表示，今年以來，被動元件市場需求不錯，近期下游雖有價格趨緩的消息傳出，不過，由於整體電子產業在需求端仍看好，市場法人預期今年電子旺季的被動元件仍續看好，有利後市華新科的填息表現。