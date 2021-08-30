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中華電、Starlink攜手合作 搶低軌道衛星商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

特斯拉（TESLA）執行長穆斯克（Elon Musk）旗下SpaceX計畫積極推動的Starlink低軌道衛星將來台發展，中華電信（2412）董事長謝繼茂證實，中華電信會與Starlink合作。

全球已有多家業者發展低軌道衛星，並以Starlink最積極也最成熟，謝繼茂表示中華電信一定會跟Starlink合作，雙方並已展開相關整備工作。

中華電信和Starlink合作的時間以及Starlink登台提供服務的時間點，中華電信預期，最有可能在2022年，未來Starlink也將在台灣提供相關服務，中華電將代理Starlink服務在台販售。

Starlink目前是全球最大的衛星群，SpaceX計劃截至目前已在全球發射超過1,800顆衛星，預計2027年完成12,000枚，Starlink的衛星訊號也會覆蓋台灣市場。謝繼茂表示，中華電信全台擁有18,000座基站，加上中華電的5G基地台年底可以達到12,000座、明年覆蓋區域將更廣，未來靠著地面行動基站的覆蓋，就可以大大提高衛星傳送速度以及影像清晰度。

由於低軌道衛星被視為6G發展的核心技術，因此中華電信內部早已成立衛星策略發展小組，過去又擁有發展高軌道衛星的技術與經驗，加上一向被視為中華電信研發先進技術搖籃的中華電信研究院，已投入研發低軌道衛星，將率先搶得低軌道衛星商機。

中華電信 Starlink SpaceX

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