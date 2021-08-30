滙豐：台積電大漲價 2022年營收看增23%

Aletheia資本喊出台積電（2330）調漲代工報價，2022年毛利率將超越晶片大廠英特爾，滙豐證券30日分析指出，以台積電明年對先進及成熟製程調漲5-20%不等，全年平均單價（ASP）增幅上看15%，將帶動年營收成長22-23%，毛利率挑戰53-55%，確有追趕英特爾的獲利能力；同時滙豐預估台積電明年每股純益（EPS）介於28-32元，成長幅度勝過今年，建議投資人搶先布局，卡位高成長機會。

日前Aletheia資本對台積電漲價提出評論，表示市場財測依舊過於保守，在台積電全線調漲報價下，明年毛利率可能提升到55%，超越英特爾表現，換算台積電也會提前繳出大賺三個股本佳績，成長幅度高達50%。滙豐以不同產品的調漲狀況預測，也推算台積電毛利率挑戰53-55%。

滙豐表示，媒體報導，台積電計畫第4季起調漲晶圓價格，這和管理層1、2季法說會表示對價格策略保持開放態度的觀點一致，並不令人意外，但值得深究台積電此次調漲的幅度將不小，對平均單價和獲利表現大有挹注。

滙豐指出，供應鏈消息指向，台積電對7奈米以下的先進製程擬調漲5-10%，12-28奈米調漲10-20%，40奈米以上和8吋製程則調漲20%，整體平均單價上調約15%；目前晶圓交期三個月，代表明年第1季後會逐步看到效益。

滙豐進一步表示，雖然報價確定上調，但台積電具體對不同客戶和製程調漲的幅度未知，依該券商原有的財測，預估明年台積電調漲先進製程2-3%，平均單價成長9%，總營收成長19%，看來實際獲利可能上修。

特別是以前述各製程的漲幅推算，台積電毛利率可達53-55%，EPS挑戰28-32元，相對滙豐原先預估的27元，有5-20%不等的上修幅度

滙豐也表示，上述樂觀情境，台積電明年營收估成長22-23%，總營收將連二年增逾20%。以其目前預估明年EPS約27元，26倍本益比換算目標價710元，突破700元不成問題，力薦國際客戶加碼。