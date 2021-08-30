三家晶圓代工傳簽保價合約 聯電領漲開高

繼台積電（2330）傳出全面調升晶圓代工價格後，聯電（2303）、世界（5347）、力積電則是傳出與客戶簽訂「保價保量」合約，雖然業者不正面評論，但今（30）日早盤同步開高，聯電領漲與力積電盤中漲幅都超過1%，世界則是開高後翻黑。

業界傳出，三家晶圓代工業者近期要求部分IC設計客戶簽訂「保價保量」合約，合約期限2~3年，明年起生效，提前鎖住獲利；針對市場傳聞，世界、力積電不評論，聯電則是表示，的確有與供應商或客戶簽訂類似合約的情況，但無法透露相關合約的情況。

聯電第2季毛利率31.3%，創十年半來新高，今年上半年毛利率29%，稅後純益223.71億元，每股純益1.83元；世界第2季毛利率40.89%，上半年毛利率39.57%，稅後純益48.15億元，每股純益2.94元。

聯電早盤以62.4元開出，上漲0.7元，一度拉升至62.7元，盤中漲幅1.13%；世界以150元開出，上漲1.5元，盤中翻黑，一度下滑至146.5元，盤中跌幅0.67%；力積電以66.1元開高，一度拉升至66.9元，盤中漲幅1.01%。