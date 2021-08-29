特斯拉向德州申請售電 元晶有望受惠

外電消息指出，全球電動車龍頭廠特斯拉（Tesla）正持續強化太陽能市場布局，目前已向德州政府遞件申請售電相關計畫案，未來若成功獲准，將成為德州的電力零售供應商，而國內太陽能廠元晶（6443）為特斯拉太陽能電池供應商，有望同步受惠。

由於今年德州發生百年罕見的冰雪暴災害，傳統電網根本來不及支援復電，造成當時造成許多用戶被斷水斷電好幾天，而特斯拉執行長馬斯克對此更直接重炮抨擊管理電網的德州電力可靠性委員會（ERCOT）「一點都不可靠」，顯示出用戶透過屋頂型太陽能自產電力與儲能確實有其必要性。

針對外電消息，元晶一向不對單一客戶評論。據悉，特斯拉子公司特斯拉能源創投公司（Tesla Energy Ventures）已向德州的公用事業委員會 (UPC) 提交申請，未來特斯拉能源創投公司將和特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity共同處理銷售和客服事務。

據悉，元晶與SolarCity為業務往來關係，元晶主要提供太陽能電池，而SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，本次特斯拉向德州申請售電案，預料將有助於當地屋頂型太陽能需求走升，進而帶動元晶業績成長。

業界人士透露，元晶與特斯拉已密切往來近一年多，雙方多次確認電池片規格，直到今年中才拍板定案，而且每周都會固定進行線上會議，確認M6電池片產線的進度，顯示特斯拉非常重視與元晶的合作。

元晶成為特斯拉太陽能電池長期主要供應商後，年訂單量高達250至300MW（百萬瓦），相當於元晶約三成都被特斯拉包下，未來還會繼續供貨，屬於長期性合作訂單，主要供應協助特斯拉新一代屋瓦型太陽能模組使用。