台積電「這職位」僅靠勞力也能出頭天？過來人勸：別太有自信

台積電作為全球科技巨頭，提供許多高薪工作機會，成為求職者們心目中的夢幻職缺。不過，日前卻有一名於台積電上班的網友，在網路上分享他真實的工作內容，不少過來人也超有共鳴，意外透露在台積電工作的血汗經歷。

現為台積電「設備工程師」的原PO，以「想進台積電當設備真的別太有自信」為題在Dcard上分享自己的工作內容。原PO形容，設備工程師的一天，就如同12小時穿雨衣、戴口罩，連續6天待在冷氣房裡站著玩電腦，中間只能吃飯1次+上廁所2次，然後每天都要寫完整的日程紀錄；想體驗的話，也可以嘗試12小時不斷地拆裝IKEA的家具，且不能休息。

原PO表示，自己看過許多信心爆棚的新進職員，結果進無塵室第一天就在找離職系統，不僅浪費人生、也浪費台積電的資源。不過原PO也提及，台積電雖然血汗，但公司給付的薪水卻足以讓很多人翻身，畢竟不是每個人都有很多賺大錢的選擇，腦子不聰明、學歷不漂亮、專業不正確，想賺到一樣的薪水卻只剩勞力，「至少證明了勞力還是可以在台積電出頭天」。

貼文一出，不少過來人搶留言回覆「第一段還差了要日班、小夜、大夜這樣輪流」、「也沒都一直站著啊，機台很多要躺在地上修的，大家說的躺著賺就是這個意思吧」、「還有要蹲好幾個小時的，比躺著累」、「工作一年，準備登出。真心推薦缺錢的可以去，有理想有抱負的請三思」、「值班出狀況的時候連中餐都沒得吃，晚餐都要等到交接完才有辦法吃。下午交接通常都會delay（延遲），交接結束都快晚上八點了。」

不過也有部分網友不認同，「個人認為無法適應工作的感想沒有參考價值」、「還好吧，至少還能在冷氣房修設備，外面頂著大太陽和更惡劣工作環境的人多的是」、「現在的台GG真的是一個只要肯努力就能翻身的地方，學歷差一點可以做作業員，學歷好一點可以做工程師。如果還沒找到目標的人，進台GG存錢很適合，在裡面思考到人生方向的時候，差不多第一桶金就存到了」。