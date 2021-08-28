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曾馨瑩隔離Day6忙倒立 再爆郭董「閒不得」做這事
鴻海（2317）創辦人郭台銘先前到歐洲催貨輝瑞（BNT）疫苗，首批最快周一（30日）運到台灣，郭董的夫人曾馨瑩一路陪伴郭台銘，兩人返台至今隔離第6天，曾馨瑩今（28）日在社群媒體上PO出能幫助血液循環的倒立影片，開心迎接「BNT終於要來了」，同時透露郭董隔離期間似乎「閒不得」，照樣親自上陣、視訊開會。
曾馨瑩分享隔離生活的心得，坦言的確有點無聊，不過，平時本來就很宅的她還算蠻能適應，最主要是吃和打掃，三餐非常準時送上，餐點不錯，另外所有房內空間要自己打掃，為保持清潔，所以不停擦桌子、擦地板消毒，還有洗衣、倒垃圾等，其實也算有事可忙，不過為了健康，她說也該運動了。
文中，特別括弧並標記郭董的英文名Terry，表示「有人每天划船機運動和視訊開會」，顯現郭董隔離期間不僅勤勞運動，也忙於公務、閒不下來。
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