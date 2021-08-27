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微軟雲端服務爆資安漏洞 客戶資料早被看光光

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

微軟26日對使用其雲端運算數千家客戶提出警告，稱資料庫內容可能遭到入侵者的讀取、刪除或竄改，漏洞已被即時修補，建議盡速更新密碼。

出現資安漏洞的是微軟雲端服務 Azure 旗艦產品 Cosmos 資料庫。

消息首先由路透社披露，其漏洞是由資安公司Wiz的研究團隊8月9日率先發現，透過該漏洞能取得數千家公司資料庫的密鑰。微軟修補漏洞後，於26日緊急發函給客戶，通知更新舊密碼。

根據微軟寄給Wiz的信件看到，微軟同意支付Wiz公司40,000美元的賞金，獎勵該公司找到系統漏洞且即時通報。微軟在給客戶的電郵回應，沒有跡象顯示除了Wiz研究人員以外，有其餘可以取得主要的讀寫密鑰。

Wix技術長Luttwak告訴路透社，這是這是你能想像到最嚴重的雲端漏洞，這是一個長久以來的秘密，涉及的是微軟Azure的中央資料庫，我們能進入任何微軟客戶的資料庫。

Luttwak同時也是前微軟雲端資安團隊的技術長。

微軟 雲端服務 資安

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