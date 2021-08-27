省下設廠時間與成本 金仁寶集團全球布局打群架

距離新一代iPhone發表不到一個月，蘋果相關供應鏈正緊鑼密鼓趕出貨。在忙碌的生產線背後，今年的iPhone組裝不再是台廠全拿，來自中國大陸的手機代工新兵立訊，靠著併購、入股，一邊壯大、一邊練兵，在今年成為iPhoe代工陣營的「老四」...

2021-08-27 11:23