省下設廠時間與成本 金仁寶集團全球布局打群架
金仁寶集團近期擴大集團內部合作，仁寶（2324）總經理翁宗斌表示，仁寶與集團夥伴康舒 （6282）、金寶（2312）未來合作將越來越多，並強調在全球布局上，若運用集團夥伴既有廠房空間，將可望大幅降低自行設廠的時間與成本，不需每個地方自己去蓋廠。
仁寶今日上午舉行股東常會，會議由董事長許勝雄主持。許勝雄表示，感謝各位股東的支持！仁寶去年財務成果達到九年來新高，合併營收突破新台幣一兆元，稅後淨利亦較前一年度成長35%。展望今年，雖然全球經濟仍充滿不確定性，但相信在經營團隊與全體同仁的努力下，仁寶必能延續去年的成果持續成長。在專注獲利的同時，亦將善盡企業社會責任，回應各利害關係人對仁寶的期待。
會中承認一○九年度營業報告書及財務報表，並通過一○九年度盈餘分配案。本公司依公司章程規定，董事會於今年3月26日決議通過一○九年盈餘配發現金股利每股新台幣1.2元，以及資本公積配發現金每股新台幣0.4元，共計配發每股新台幣1.6元，並於今年5月21日發放。列報告事項於本日股東會報告。
今日股東會亦選任第十四屆董事15席(含獨立董事3席)， 新任董事名單：許勝雄、陳瑞聰、斌寶投資股份有限公司(代表人許文斌)、金寶電子工業股份有限公司(代表人許介立)、柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、Anthony Peter Bonadero、彭聖華。新任獨立董事名單：宣明智、蔡堆、沈文忠。
股東常會後，董事會推舉許勝雄擔任本公司董事長，陳瑞聰擔任副董事長，並續聘陳瑞聰為策略長，以及翁宗斌為總經理。
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