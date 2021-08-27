快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝

南科AI_ROBOT自造基地建立5G專網應用實驗場域，免費提供有意願發展5G廠商情境測試，也因應各單位需求提出解決方案，包含透過5G結合ARVR等各種技術量能進行開發測試，解決產業端問題；今天展現測試成果。

基地針對傳產「建佳科技」、「世德工業」所提需求發現，其設備檢修維護常面臨人手不足及技術傳承問題，包含無法提前確認零件使用壽命或需要技師各地往來維修等，都導致時間、差旅成本浪費，客戶端也無法立即排障；基地規畫以5G結合AR擴增實境技術，實現能讓一般操作員簡單透過AR虛實整合影像，按步操作完成設備基礎維護及小問題檢修，不僅減少資深技師出勤成本，也能滿足客戶立即排障的迫切性。

奇美醫院則因臨床訓練需從病人身上實作提升，許多少見疾病或技術不易實地操作，如燒燙傷傷口變化多且快，常需藉擬真教學來補強，需客製化且低成本的擬真學習。基地透過5G低延遲特性大幅降低影像延時及提高語音辨識功能，只要戴上VR眼鏡，就能透過逼真畫面判斷傷口狀況，各種罕見臨床案例也能即時性訓練，大幅提高教案的靈活度，除能解決傳統臨床教學的不易，達到六人以上或異地共學多人同步。奇美醫院「有信心此合作將能打造新世代的醫療教學」。

南科管理局長蘇振綱表示，南科致力扮演數位轉型及創新研發樞紐，南科AI_Robot自造基地正是樞紐心臟，在這波迫切需要5G技術帶動創新的階段，以實證專案針對廠商及場域需求以5G AIOT技術解決痛點，相信對產業及新創能有更大貢獻。

基地營運長尤崇智說，正研發5G無人機能無GPS自動飛航、進行橋樑檢測，成效指日可待，歡迎有需要業者與基地聯繫接，電話06-5058017。

南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝
南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題。記者周宗禎／翻攝

5G AR VR

延伸閱讀

南科消防分隊消防車載自製電視牆 宣傳防火吸睛效果佳

打造溪北產業重鎮 南市開發七股科技工業區

Garmin進駐南科 招募千人

科技廠陸續進駐南科 調查：近6成上班族嚮往台南

相關新聞

台積電晶圓代工價格還會漲？護國神山股價漲不停 這些優勢讓三星砸大錢也難超車

晶圓代工龍頭廠台積電（2330），日前傳出全面調漲代工價格的消息，市場預期，此舉有助提升獲利，激勵台積電股價走強，（26）日開盤一度衝破600元關卡，但漲幅隨後收斂，終場上漲1.54%，至594元，連續4個交易日收高。

南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題

南科AI_ROBOT自造基地建立5G專網應用實驗場域，免費提供有意願發展5G廠商情境測試，也因應各單位需求提出解決方案，...

鴻海攜手泰國國家石油 合資搶攻泰國電動車

鴻海董事長劉揚偉今天表示，與泰國國家石油成立合資企業，將採取BOL營運模式，在泰國建立完整電動車生態系，以2025年成為...

徐秀蘭：因應氣候變遷 再生能源發展已是全球不可逆潮流

中美晶(5483)今日舉行股東會，中美晶董事長徐秀蘭表示，因應氣候變遷，新能源發展已經成為全世界不可逆轉的潮流，她強調，...

iPhone 組裝新兵樂（下）／陸系廠積極搶單 台廠與低毛利斷捨離

面對中國大陸品牌手機廠的激烈競爭，蘋果新機售價不漲反降，為了維持高獲利，蘋果轉而壓縮供應鏈的利潤空間，加上陸系廠搶單，人前看似風光的iPhone概念股，日子其實很不好過...

iPhone組裝新兵樂（上）／立訊布局十年 台廠不再贏者全拿

距離新一代iPhone發表不到一個月，蘋果相關供應鏈正緊鑼密鼓趕出貨。在忙碌的生產線背後，今年的iPhone組裝不再是台廠全拿，來自中國大陸的手機代工新兵立訊，靠著併購、入股，一邊壯大、一邊練兵，在今年成為iPhoe代工陣營的「老四」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。