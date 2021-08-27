南科自造基地免費5G實驗場域助傳產、醫療產業解決問題

南科AI_ROBOT自造基地建立5G專網應用實驗場域，免費提供有意願發展5G廠商情境測試，也因應各單位需求提出解決方案，包含透過5G結合AR、VR等各種技術量能進行開發測試，解決產業端問題；今天展現測試成果。

基地針對傳產「建佳科技」、「世德工業」所提需求發現，其設備檢修維護常面臨人手不足及技術傳承問題，包含無法提前確認零件使用壽命或需要技師各地往來維修等，都導致時間、差旅成本浪費，客戶端也無法立即排障；基地規畫以5G結合AR擴增實境技術，實現能讓一般操作員簡單透過AR虛實整合影像，按步操作完成設備基礎維護及小問題檢修，不僅減少資深技師出勤成本，也能滿足客戶立即排障的迫切性。

奇美醫院則因臨床訓練需從病人身上實作提升，許多少見疾病或技術不易實地操作，如燒燙傷傷口變化多且快，常需藉擬真教學來補強，需客製化且低成本的擬真學習。基地透過5G低延遲特性大幅降低影像延時及提高語音辨識功能，只要戴上VR眼鏡，就能透過逼真畫面判斷傷口狀況，各種罕見臨床案例也能即時性訓練，大幅提高教案的靈活度，除能解決傳統臨床教學的不易，達到六人以上或異地共學多人同步。奇美醫院「有信心此合作將能打造新世代的醫療教學」。

南科管理局長蘇振綱表示，南科致力扮演數位轉型及創新研發樞紐，南科AI_Robot自造基地正是樞紐心臟，在這波迫切需要5G技術帶動創新的階段，以實證專案針對廠商及場域需求以5G AIOT技術解決痛點，相信對產業及新創能有更大貢獻。