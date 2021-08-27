華景電總座：接單出貨持續增溫 未來成長四面向

華景電通今(27)日召開上櫃前業績發表會，華景電總經理羅宏輝在回應提問提到，接單出貨持續增溫，不論晶圓代工或記憶體廠訂單都穩定，加上目前供應商配合使得原物料無虞。

羅宏輝也說，未來成長動能來自四面向如晶圓保護力升級帶動相關系統裝置價格提升，第二則是晶圓廠外的記憶體客戶，第三包含OEM原廠合作包含德國設備公司與日本大廠Loadport，第四則是AMC微污染防治設備的後續維護。

華景電統計，過去市占約55%，近年提升至約六成，主要是全氣密管路設計充氣系統結合客製化，目前機台種類已達40種以上。過去在機種僅3-5種時毛利率曾達60%但目前仍維持五成以上，朝向機構設計優化與開發新材質設計目標維持一定的毛利。