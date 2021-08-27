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南科造5G實驗場域 解決傳產、醫療耗工時及高成本

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

後疫情時代工作與生活形態逐漸改變，台灣產業轉型及技術創新的需求迫在眉睫，5G技術顯然成為轉型創新的關鍵，但在目前台灣5G場域及技術仍未成熟下，透過南科AI_ROBOT自造基地率先建立5G專網應用實驗場域，不僅免費提供有意願發展5G的廠商進行情境測試，也因應各單位需求提出解決方案，包含透過5G結合ARVR等各種技術量能進行開發測試，以實際解決產業端問題為主軸；對此，許多廠商對於未來成果也十分看好。

科技部南部科學園區管理局局長蘇振綱局長，南科一直致力扮演數位轉型過程及創新研發樞紐，而南科AI_Robot自造基地正是這個樞紐的心臟，在這波迫切需要5G技術帶動創新的階段中，將透過實證專案針對廠商以及場域的需求以5G AIOT的技術解決其痛點。

針對傳產建佳科技及世德工業（2066）所提出的需求發現，設備的檢修維護常面臨人手不足及技術傳承的問題，包含無法提前確認零件使用壽命或需要技師各地往來維修等，都導致時間、差旅成本的浪費，客戶端也無法立即排障；因此基地將以5G結合AR擴增實境技術，實現未來能讓一般操作員簡單透過AR的虛實整合影像，按步操作完成設備基礎維護及小問題檢修，不僅減少資深技師出勤成本，也能滿足客戶立即排障的迫切性。

台南奇美醫院表示，所有的臨床訓練都需從病人身上實作來提升經驗，但許多少見的疾病或技術，不易實地操作，如燒燙傷傷口變化多且快，常需藉由擬真教學來補強，因此一個可客製化且低成本的擬真學習模式，一直是臨床教學上的期待。

基地透過5G低延遲的特性大幅降低影像延時及提高語音辨識功能，未來只要戴上VR眼鏡，就能透過逼真的畫面判斷傷口狀況，各種罕見臨床案例也能即時性訓練，大幅提高教案的靈活度，除能解決傳統臨床教學的不易之處外，達到六人以上或異地共學的多人同步皆不是問題，奇美醫院更肯定，對於此合作非常有信心，將能打造新世代的醫療教學。

5G AR VR

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