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IC Insights：今年MPU銷售額破千億美元 將創新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

研調機構 IC Insights今（27）日出具報告指出，受惠手機應用處理器銷售單價、出貨量強勁成長，今年整體MPU（微處理）銷售額將達1037億美元，年增14%，不僅首度突破1000億美元，更將創下歷史新高。

IC Insights 預計，今年MPU出貨量達25億顆，年增11%，整體銷售單價也上漲4%，此次報告也上調近5年MPU市場的年複合成長率，達7.1%，預計2025年銷售額將達1278億美元。

細分各應用，IC Insights表示，由於新冠肺炎疫情擴散，全球對遠端連線產品更加依賴，帶動大尺寸面板、高階智慧型手機等需求提升，特別是5G手機銷售強勁成長，推升去年、今年手機應用處理器銷售額激增。

IC Insights預估，今年手機應用處理器銷售額約357億美元，年增34%，其中，出貨量年增11%，銷售單價年增更高達20%，主要因系統單晶片整合5G數據晶片、更多的64位元CPU、更高效能的圖像 / 影像內核、AI加速器、機器學習與高階相機。

此外，隨著更多工作者、學生紛紛在家工作，推升筆電銷售暢旺，連帶拉抬電腦CPU去年銷售額年增高達 12%，創下10年來新高，預計今年成長將趨緩，年增幅降至6%，但仍創下歷史新高。

至於嵌入式處理器方面，IC Insights認為，由於現今部分MPU出現短缺，因此將年增幅下調至11%，出貨量則可年增12%，整體銷售額達197億美元，涵蓋各大應用，包括物聯網、汽車、工控、醫療、消費、通訊與網通。

智慧型手機 處理器

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