欣興下半年營運樂觀 今順利填息

IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）今（27）日除息，每股配發1.39元現金股利，除息參考價為138元，開盤為140元，股價隨即走揚，早盤高點來到每股146.0元，上漲8.0元，除息首日就完成填息。

該公司上月法說會時表示，載板、高密度連結板（HDI）、軟板旺季需求均明顯增加，對2021年下半年營運維持樂觀。目前市場需求看來不錯，今、明兩年營運趨勢可望逐步提升，看好2023年效益更顯著。

欣興認為，第3季各產品線稼動率，載板因陸續開出新產能，整體稼動率約70至75%，既有廠房產能均被客戶預定一空。HDI預計提升至80至90%，亦將持續開出新產能，其中僅軟硬結合板（RFPCB）需求較弱。至於PCB估約80至90%，軟板約70至75%。

欣興表示，RFPCB需求受客戶應用減少影響，將盡量將位於2個廠的產能整合到1個廠，有效調整運用產能。軟板營收貢獻低，且近年來並未獲利，將盡量少接不賺錢的產品，並致力轉型做新應用因應改善。

外資高盛日前指出，BT載板發展對南電（8046）、欣興和景碩（3189）都有利，目前南電、景碩BT訂單能見度已拉長到11個月和2個月以上，在今明年南電調漲幅度估達16%、7%，景碩連兩年調漲5%，至於欣興今年一度火災，但明年載板ASP提升幅度也上看8%。