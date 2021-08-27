晶圓廠漲價受關注 聯電11月也將調漲價格

去年以來晶圓代工產能持續吃緊，到今年第2季情況完全沒有紓解，在昨（26）日傳出台積電（2330）大動作調整所有產品價格之後，先前也傳出將在第4季漲價的聯電（2303），近日也通知客戶將自11月起調漲代工價格，平均漲幅約一成。

台積電近日傳出快速向客戶通知即日起日漲價的消息之後，晶圓代工產能嚴重吃緊及價格上漲的消息，再度成為市場關注焦點，繼昨日的台積電之後，原本就已盛傳第4季代工價格將再調漲的聯電，今（27）日也傳出，該公司已通知客戶，自11月起再度調漲代工價格，平均漲幅約逾一成，其中，驅動晶片漲幅10%到15%、特殊高壓製程漲幅一成以上，至於消費性晶片漲幅5%到10%，有利本季獲利成長。惟對於漲價的消息，該公司則表示，不評論業界的漲價說法。

聯電先前已二度上修今年全年平均銷售價格（ASP）預估幅，由年增10%調高到10％至13%，訂單能見度也已看到明年底，顯見成熟製程產能供不應求，價格頻調漲，帶動聯電上修ASP，市場法人由目前聯電的平均接單價格及接單能見度，持續看好聯電明年的營運展望。