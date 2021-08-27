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拍檔科技轉型有成 持續深耕智慧零售

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

智慧零售服務供應商拍檔科技（3097）董事長陳其宏今表示，因應全球新零售及疫情之後的零接觸商機，客戶加速轉型腳步，拍檔過去三年商業模式的轉型，已見初步成果，上半年營收、獲利均有亮麗表現，未來將持續深耕智慧零售，提供硬體、軟體與IT維運等一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本。

拍檔轉型有成，在今年上半年業績更加顯現，110年上半年合併營收13億元，毛利提升至32%，每股盈餘(EPS)為 0.57元，其中營業利益7.32%，稅後淨利5.43%，均為過去十年新高，未來也將積極透過現有分公司、新合作夥伴，加速拓展訂閱式經濟與雲端整合服務的銷售比重。

過去幾年市場快速變化，整個消費型態轉變，手持式POS機大部分已被消費性手持式產品取代，拍檔科技為了長遠的財務健全，過去三年致力於商業模式的轉型，去年二、三月開始，全球受到疫情影響，整個POS產業均受到很嚴峻的挑戰，專案順延造成營收下滑，因應疫情，拍檔也在109年對應調整營運模式。

拍檔科技總經理王保鋅進一步說明，商業模式的轉型，一方面持續優化原本硬體產品事業，移轉南非子公司Corex予集團關係企業，持續調整歐美品牌中心與亞太集成中心的生意模式，歐美品牌中心的營運主要是以透過指標客戶合作，抓住防疫商機，帶動KIOSK銷量。

王保鋅指出，在亞太市場，則透過子公司益欣資訊，麻吉數位以及新加坡Epoint提供軟體、硬體、服務的整合方案，提高優質連鎖直客佔營收比重從三成、成長至超過五成，透過整合集團的智能方案團隊：聚碩科技、友通資訊、明基電通、明基逐鹿、羅昇企業、D8AI…等，提供直客所需的相關IT與OT解決方案，以及AI賦能的智慧零售解決方案與加值整合服務。

陳其宏

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