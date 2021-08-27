遠傳開放預購三星5G摺疊機 星粉最愛絲絨白

遠傳（4904）全台實體與網路門市於26日中午起開放限量預購Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G (活動網址：https://fetnet.tw/gajPH2)，短短15分鐘內預購瀏覽人次衝破萬人，證明星粉對於摺疊新機熱情不減，更顯示遠傳5G頭等網速搭配Samsung旗艦摺疊新機的超強魅力！

根據遠傳預購活動截至26日17:30統計，預購Galaxy Z Flip3 5G的比例高達80%，顯示兼具精巧俐落外型、實用功能與優異性價比，符合5G時代星粉的胃口；容量以256GB最搶手；全新顏色絲絨白席捲高人氣，獲得40%以上預購用戶青睞。Galaxy Z Fold3 5G擁有7.6吋超大內頁螢幕、S Pen筆寫的超強戰力，也有不少星粉搶著預購，人氣更勝前一代機款！

即日起歡迎至全台遠傳直營門市親身體驗Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G實機魅力，還可用超值的價格搭配5G暢快網速，享受最優質的5G頭等體驗！