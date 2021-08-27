快訊

美軍10年來最大陣亡！血流成河的喀布爾機場恐攻

八方雲集8/30公開申購、承銷價155元 抽中一張現賺2.6萬

遠傳開放預購三星5G摺疊機 星粉最愛絲絨白

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
遠傳開放預購三星5G摺疊機，全新顏色絲絨白席捲高人氣。圖/業者提供
遠傳開放預購三星5G摺疊機，全新顏色絲絨白席捲高人氣。圖/業者提供

遠傳（4904）全台實體與網路門市於26日中午起開放限量預購Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G (活動網址：https://fetnet.tw/gajPH2)，短短15分鐘內預購瀏覽人次衝破萬人，證明星粉對於摺疊新機熱情不減，更顯示遠傳5G頭等網速搭配Samsung旗艦摺疊新機的超強魅力！

根據遠傳預購活動截至26日17:30統計，預購Galaxy Z Flip3 5G的比例高達80%，顯示兼具精巧俐落外型、實用功能與優異性價比，符合5G時代星粉的胃口；容量以256GB最搶手；全新顏色絲絨白席捲高人氣，獲得40%以上預購用戶青睞。Galaxy Z Fold3 5G擁有7.6吋超大內頁螢幕、S Pen筆寫的超強戰力，也有不少星粉搶著預購，人氣更勝前一代機款！

即日起歡迎至全台遠傳直營門市親身體驗Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G實機魅力，還可用超值的價格搭配5G暢快網速，享受最優質的5G頭等體驗！

5G 遠傳 Z Flip Samsung GALAXY

延伸閱讀

這原因讓三星Galaxy Note系列已死？未來將由Galaxy Z Fold取代

體驗5天喜歡再買！台灣三星「星機免費試用計畫」開跑　一次體驗旗艦摺疊機、手表、耳機

三星：以「滾動式」優惠配合Galaxy Z Fold 3特色 吸引原Note系列用戶

9月10日在台上市 三星揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3售價

相關新聞

福隆沙雕中秋開展 18座皮克斯電影胡迪、巴斯光年現身

原定7月開展的福隆國際沙雕藝術季，因受到烟花颱風影響，部分沙雕作品受損，隨著中央流行疫情指揮中心公布進行警戒降級後，預計...

走跳世界／親近宜蘭里山 品味山中藝境

為了帶領旅人漫步山林、寄情於自然之間，有行旅特別以宜蘭里山為軸心，結合人文、美學體驗，悉心推出「山中藝境 風呂美學」之旅...

蠟筆小新限定店 台南「甜點世界大冒險」

今天在台南新天地開幕的蠟筆小新卅周年期間限定店「甜點世界大冒險」，打造一五○坪甜點世界，有二八○項精選商品及甜點拍照區，...

人間條件七開賣 吳念真：台灣女性「自己長大」的故事

吳念真國小畢業時，四分之三同學放棄升學、選擇踏入社會「做大人」。十多年後開同學會，女同學說起當年滄桑，感嘆「13歲就離開...

七彩月餅、肉乾搭茶！3間中秋禮盒 送出新滋味

中秋將至，月餅、糕點、肉乾等不同類型的禮盒也紛紛登場。「點水樓」今年主打「七彩蘇式月餅」，透過天然食材的染色，為蘇式月餅...

momo購物網9月集點加價購 推日系品牌「LOWRYS FARM」

大眾的生活逐漸回到正軌，不論居家或辦公都要給自己一點好心情，清新簡約的日系風格正合適！momo購物網9月全新集點活動首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。