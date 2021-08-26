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中美晶太陽能業務 今年可望轉盈

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

中美晶（5483）於26日召開股東會，該公司董事長徐秀蘭表示，在太陽能業務方面，持續尋找合適的案場，目前傾向發展廠區屋頂與大型地面電站，以及漁電共生等類型案件，未來將朝出售更多綠電的方向發展。法人估計，除了旗下半導體矽晶圓廠環球晶（6488）的獲利挹注，中美晶本身的太陽能業務，今年應當也能轉盈。

中美晶約有九成營收都來自環球晶貢獻，累計前七月合併營收為386.83億元，年增9.8％。其上半年獲利為35.79億元，年增23.4％，其中第2季獲利創新高，每股純益3.61元，合計上半年每股純益為6.11元。

在太陽能業務方面，中美晶現有電池產能約800MW，位於台灣，模組產能約300MW，位於歐洲，目前均滿載生產，另持有電站規模約超過80MW。從去年第4季，其太陽能業務就已轉盈，在今年上半也維持獲利局面，法人認為，該公司今年整體太陽能業務繳出獲利成績單在望。

太陽能 中美晶

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