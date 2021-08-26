晶相光明年有新供應商產能 估營運持續雙位數增長
影像感測IC廠晶相光（3530）於26日舉行法說會，該公司董事長暨總經理何新平表示，明年首季會有新晶圓代工供應商的產能支援，估計明年的營運表現還是會有雙位數百分比成長。
晶相光累計前七月合併營收為24.1億元，年增76.6％，上半年獲利為3.66億元，年增5.55倍，每股純益為4.76元。
對於今年的營運，何新平指出，獲利表現將比去年好，但還有不確定因素，包括供應鏈零組件長短料情況、疫情變數、美中貿易戰、運輸成本上升，以及亞馬遜懲罰違規大陸電商業者等影響。
針對毛利率表現，何新平認為，往高階產品發展會有長期助益，且該公司在18個月之後，採BSI製程的產品比重會提高，這也可幫助改善獲利。
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