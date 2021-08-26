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缺料缺翻了 IDC下修今年全球PC出貨量

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

缺料問題嚴重，國際數據公司IDC下修今年全球PC出貨估值，從5月時預估的逾3.57億台、年增18.1％，下修至今（26）日最新預估的3.47億台，年增縮減為14.2％。不過，全球筆電出貨量今年仍將有超過17％的年成長，桌上型電腦及平板電腦也有個位數年增幅。IDC並指出，筆電仍將是未來驅動PC市場持續增長的主力。

IDC表示，個人電腦和平板電腦市場受限於缺料、交期延長，加上持續發生的物流問題，為整體供應帶來重大挑戰，不過需求依然存在、不會馬上萎縮，特別是來自於商用及教育端的需求。

IDC於7月中旬發布2021年第二季度全球PC市場表現報告。報告顯示，第二季度全球PC出貨量達8360萬台，年增13.2%。從品牌來看，聯想集團第二季度出貨量為2000萬台，年增14.9%，市佔率為23.9%，持續為市占第一。第二至五名分別是惠普（22.2%）、戴爾（16.7%）、蘋果（7.4%）和宏碁（7.3%）。

平板電腦 IDC

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