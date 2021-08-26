IDC下修今年全球PC出貨量至3.47億台 年增14.2%

市調機構IDC今（26）日發布報告指出，受到供應鏈原物料短缺，以及全球物流問題的挑戰，下修2021年全球個人電腦（PC）出貨量至3.47億台，年增14.2%。今年5月時IDC預估，2021年全球PC出貨量為3.57億台，年增18.1%，並預期筆電仍然是未來推動PC持續成長的主力產品。

IDC表示，個人電腦和平板電腦市場受限於缺料，導致交期延長，加上持續發生的物流運輸問題，為整體供應帶來重大挑戰，不過，需求依然存在，且大多的需求並不會消退，尤其是來自商用及教育市場的需求。

在歷經一年多的新冠肺炎疫情及封城影響後，IDC指出，先前消費者大幅減少的休閒旅遊支出預算，將逐漸重新回到平衡，因此，整體PC消費市場的需求放緩是不可避免的，也確實開始發生，但IDC仍認為，PC等個人運算設備在疫後大多數的個人生活中，將保持一定的核心地位。

IDC預期，2021到2025年包括桌上型電腦、筆電及工作站等傳統PC市場出貨規模，年複合成長率為3.2％，平板電腦的年複合成長率將衰退1.5％。此外，面板及IC相關元件的短缺，仍將限制整體PC供應，筆電將是未來PC市場增長的主要驅動力。