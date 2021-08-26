傳台積電將漲價 半導體產業分析師揭目的是這個

台積電（2330）傳調漲晶圓代工價格，知名半導體產業分析師陸行之強調，「台積電終於要順應潮流漲價來彌補去年、今年資本支出的錯配，挽救50%毛利率」；針對網友詢問先前為何不漲價？陸行之在回應時強調，「台積電失算了，身為龍頭，不應該嫌棄成熟製程的訂單，否則只能流失份額」。

台積電傳出調升晶圓代工報價，且漲價「即日生效」，最高漲幅達二成，雖然台積電不評論相關傳言，但有多家IC設計業者側面證實台積電漲價，其中，成熟製程漲幅達20%，先進製程則是調漲約10%，包括已經下單、未出貨產品都適用調漲後的新報價。

陸行之在臉書發文表示，先前一直覺得很奇怪，台積電8吋代工的全球份額達45~50%，在12吋成熟製程（90-10nm)代工全球份額將近70%，但去年172億美元、及今年300億美元的資本支出，幾乎都是投资12吋先進製程，加上一些先進封裝及光罩設備投資。

陸行之說，由於台積電透露部分12吋成熟製程供過於求，結果造成全球半導體產業長料 (先進製程), 短料 (8/12"成熟製程) 嚴重不平衡；陸行之強調，台積電因為流失 8吋及12吋成熟製程份額，今年上半年同比增長 12%跟衰退3%, 明顯較同業20~30%的成長來的低。

陸行之認為，今年台積電全年營收的同比增長應該比中芯國際及世界先進（5347）的30~35%、華虹的50~55%都低，不是台積電一直宣稱的高於市場平均成長率。

這篇臉書的發文，也引來網友詢問「台積之前不漲價是在想什麼？佛心來的？」，也有網友留言說，「台積似乎一向不喜歡擴成熟製程？先進製程都已經砸那麼多錢了」，另有人則是分析「或許成熟製程的台積會給另一家V公司來接，畢竟成熟製程的替代廠太多了」。

陸行之回應表示，「因為台積電認為晶圓代工業應該是 cost+ 行業， 不應該隨著需求好調高價格，不應該隨著需求變差調低價格」；陸行之進一步說明，其實奇怪的是台積電為什麼先前都不投資成熟製程，結果份額白白送給同業，還造成客戶短料瓶頸，讓台積電的先進製程長料被卡住。

陸行之強調，「這次台積電失算了，身為龍頭，不應該嫌棄成熟製程的訂單，否則只能流失份額」。

漲價題材推升台積電今（26）日股價跳空以601元開高，一度拉升至603元，終場收在594元，上漲9元，漲幅1.53%，股價站上各均線；權王股價上漲，支撐台股大盤指數收紅。