華碩攻電競 TUF Gaming VG28UQL1A電競螢幕上市

電競螢幕大廠華碩（2357）推出TUF Gaming VG28UQL1A電競螢幕，28吋4K UHD(3840 x 2160)Fast IPS面板，流暢無延遲的144 Hz更新率及1 ms(GTG)反應時間，享受快節奏遊戲。

配備HDMI® 2.1連接埠，能在PlayStation® 5 和Xbox Series X上支援未經色彩壓縮(4：4：4無色度抽樣)的原生4K 120 Hz遊戲，透過可變更新率(VRR)技術避免破圖和卡頓，為玩家帶來視覺饗宴。

TUF Gaming VG28UQL1A電競螢幕相容於NVIDIA® G-SYNC®，並支援AMD FreeSync™ Premium與ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)技術，可消除殘影以高幀率呈現銳利影像，遊戲畫面無縫順暢且反應靈敏。

DisplayPort™ 1.4連線為PC玩家提供穩定的144 Hz更新率，DSC技術疾速處理超高解析度視訊串流，畫質精彩無損。

色彩表現同樣令人驚艷，高動態範圍(HDR)技術符合VESA DisplayHDR™ 400認證並具備90% DCI-P3色域，對比鮮明真實。低藍光與不閃屏技術，主動過濾有害藍光卻不犧牲畫質，大幅降低眼睛疲勞；建議售價26,900元。