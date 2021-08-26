攜三家夥伴日本合資設廠？ 台積電：不回應市場傳聞

日本媒體報導再傳出台積電（2330）在日本合資設廠夥伴不僅Sony還有Denso、三菱電機等，外傳屆時台積電將持股該廠50%，其餘股權由其他日本夥伴、日本官方出資，對於相關傳聞，台積電今（26）日表示，不回應市場傳聞。

台積電過往首度赴美設廠時就採取和ADI與Altera以及ISSI三家客戶合資模式，因此業界預料台積電首度在日本、德國這類還沒有廠的全新市場布局時，初期也會比照類似模式，惟細節尚待和客戶們討論定案。

在今年股東會上台積電管理層已回應股東提到關於日本設廠的原則。當時台積電董事長劉德音在股東大會上提到，台積電日本設廠正在盡職調查過程（due diligence process ）不便透露太多，前陣子都在考察、目前因為疫情關係也仍每周討論，並將確保在日本投資貢獻能打平成本，進而回饋股東投資。