宏齊Mini LED顯示屏產品出貨增溫 可望成營運推手

宏齊（6168）受惠LED產業谷底復甦，在消費性業務穩健成長、IR LED新品今年第3季起出貨開始放量，且該公司在Mini LED顯示屏產品出貨也可望因下游應用端對使用Mini LED逐漸形成潮流，市場看好未來Mini LED可望成為該公司未來營運長推手。

宏齊是LED下游封裝廠，主要營運是針對封裝設計、製造、測試，主要營收來源是表面黏著型發光二極體(SMD LED)，產品應用於顯示屏、傳統背光、中小尺寸行動裝置、利基型產品則有車用、安控等下游應用。

目前中低階LED產品仍受中國廠商過度競爭影響，產品價格仍偏低，毛利率也普遍不佳，而面對中國廠商的削價競爭，近幾年台灣LED廠多轉型因應，目前以朝Mini LED相關領域發展最為積極。宏齊也從背光、照明等消費產品，轉向發展小間距顯示屏，以及電競、穿戴裝置等少量多樣高毛利較佳產品線，同時也投入IR LED及Mini LED產銷。

受惠於歐美地區商演活動恢復，高解析度的Mini LED顯示屏的需求浮現，消費性產品也因歐美逐步解封而成長。而宏齊在Mini LED部分，市場法人表示，該公司今年初整體Mini LED占比約在5%左右，目前用於電競的新產品Mini LED背光及顯示屏、大型看板的Mini LED封裝品已量產交貨，隨著下半年出貨可望放大，市場法人預期，今年底時，該公司在Mini LED營收占比有望拉高到一成，加上Mini LED相關產品單價與毛利均較高，有助拉高營收與獲利能力，並成為長線營運的重要推手。