光寶科強化董事會治理機制 增選獨董由盧明光當選

光寶科（2301）今（26）日召開股東會，派息每股現金股利3.4元，創歷史新高，維持歷年來一貫高配息股利政策，會中同時增選獨立董事，由盧明光當選，未來將參與光寶執行長期成長策略。

光寶科去年全球合併總營收1,571.34億元，全年營業淨利102.06億元，年增9 %；稅後純益100.16億元，每股純益4.31元，年增7%，全年度獲利率和每股淨利都創歷史新高。

光寶科董事長宋明峰表示，雖受到COVID-19疫情的影響，過去一年來，經營團隊以優質成長為主要的營運目標，藉由快速導入數位化、優化短鏈供應能力與全球佈局，達成營運不中斷，進而為後疫情時代奠定新的競爭優勢。

他指出，獲利能力與成長性今年已邁入全新的里程碑，在過去積累穩健的營運和財務基礎上，持續推動改革與創新，有信心成為更具投資價值的公司，並且全力以赴。

光寶科董事會今年2月已通過設置「提名委員會」，負責制定董事及高階經理人所需之條件，據以覓尋及提名候選人，持續鞏固管理梯隊；董事長宋明峰自今年6月22日起兼任光寶科技永續長，均為持續強化董事會治理機制的多項新作為。

光寶科今年上半年整體營運穩健提升，為進一步連結公司經營績效與股東權益，董事會通過2021年上半年分派每股2元現金股利；同時，為吸引優秀人才、激勵同仁，並提升光寶員工持股，目前正執行庫藏股計劃以轉讓予員工認購。