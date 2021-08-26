搶進BT載板 又一家陸資PCB廠擬分拆子公司擴大布局

BT載板市場成為陸資PCB廠近年布局重心，其中在東山精密7月宣布大投資之後，又有身屬「華南八虎」之一的陸資大廠崇達技術近日宣布擬分拆子公司上市，進而快速擴大該領域布局。

業界觀察，目前BT載板市場相對ABF在供需上仍屬於平衡，加上陸資廠積極跨入與擴充的新產能將持續大量開出，台廠更專注在具有更高門檻的ABF載板領域的投資。

崇達技術8月25日公告，根據公司總體戰略佈局，鑒於公司控股子公司江蘇普諾威的健康快速發展，為了更好地整合資源，借助資本市場力量繼續做大做強IC載板業務，推動普諾威抓住市場機遇實現業務的快速增長，董事會同意籌劃公司控股子公司普諾威分拆上市事項。依據計畫此次分拆上市完成後，公司仍將維持對普諾威的控制權。

依據說明，崇達技術旗下普諾威主要產品包括IC載板、內埋器件系列封裝載板，產品廣泛應用於智能手機、平板、TWS耳機、穿戴設備、電腦、智慧音箱及其他家居等消費電子領域，以及通訊、物聯網、室內外顯示屏、汽車等領域。