駭客連公益網站都入侵 忽略資安險企業恐付更高成本

近期多家慈善機構委外架建的公益網站遭駭客入侵，導致捐款者資料外洩後衍生出詐騙事件，讓全台公益慈善團體因疫情捐款驟降更雪上加霜。新安東京海上產險提醒，疫情不僅加速各行各業數位轉型，但也同時擴大資安曝險，稍有能力的駭客容易入侵，建議企業未雨綢繆做好合適的保險規畫。

KPMG安侯建業「台灣企業資安曝險大調查」顯示，大型企業網路防護的平均分數只有C級（78.78分），具一定能力的駭客即能入侵，從這項成績來看，相較大企業資源更少的中小企業面對的網路風險將會更高。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，近來駭客攻擊事件頻傳，不僅多家上市櫃公司傳出嚴重資安威脅事件，就連慈善機構也無法阻絕來自網路的攻擊 ，且根據IBM統計，每份外洩個資的處理成本高達150美元，不難看出數位攻擊已成為機構組織日常運作的潛在危機及風險。

以目前常見網路攻擊態樣包含網路勒索、釣魚郵件、駭客入侵、資料外洩、惡意軟體及DDos攻擊等，新安東京海上產險表示，企業即使備有萬全的防毒軟體，但要完全阻斷駭客網路入侵也是不容易的，「資訊安全險」針對企業可能面臨的個資外洩、資訊系統與媒體行為三大風險，給予承保事故對應的各項費用補償、法律賠償責任及營業中斷保障，讓公司營運可能遭駭客攻擊的衝擊降到最低。

疫情改變民眾生活習慣，也為線上交易及電商發展推波助瀾，就在大家奮力拓展線上發展及商機時，遭遇網路攻擊的機會也增加，新安東京海上產險建議，企業或機構團體在加速數位轉型的同時，應致力資訊控管能力及網路防禦能力的提升，並及早打造資安防護罩，確保企業核心服務和系統的安全。