聚碩靠這招 跳脫傳統資訊代理商經營框架

聚碩科技（6112）今（25）日舉行股東常會，聚碩董事長李昌鴻表示，客戶在後疫情的上雲需求強勁，聚碩因應這股新經濟浪潮，跳脫傳統代理商經營框架，積極整合雲端與地端的強大資源，串聯整體應用生態系，強化未來營運成長動能。

聚碩科技於股東常會中通過承認109年度營業報告書及財務報表案暨盈餘分派案等議案。

聚碩科技109年度合併營收135.13億元，年成長約10%，合併營業淨利6.5億元，年成長39%，合併稅前淨利和合併稅後淨利歸屬母公司業主分別達7.3億元和5.5 億元，則分別較前一年度成長41%和45%，每股盈餘（EPS）為2.91元。

股東常會中通過109年度盈餘分派案，每股配發現金股利2.5元，現金股利已於110年8月17日發放。

聚碩董事長李昌鴻表示，伴隨雲經濟規模擴大，一來係因企業為了紓解地端IT基礎建設的擴展壓力，將關鍵任務負載遷移到雲端；二來企業將善用雲端資源加速發展AIoT創新應用，並將服務版圖擴及全球，聚碩因應這股新經濟浪潮，跳脫傳統代理商經營框架，積極整合雲端與地端的強大資源，串聯整體應用生態系，強化未來營運成長動能。且強化公有雲和私有雲的佈署，進一步結合AWS、Google、IBM、Oracle等主要雲平台，無論是上雲，雲地整合或是雲應用開發，皆可滿足客戶需求。

李昌鴻指出，聚碩將立足於超過20年的代理銷售歷練，憑藉多元的垂直整合解決方案、優異豐富的產品規格、縱深綿密的經銷通路體系、24／7不間斷的服務能量，精準掌握企業關鍵需求，助力打造高效、敏捷、易用的 IT 架構。

在各行各業數位轉型需求大增之際，聚碩持續拓寬營運廣度並增加技術服務深度，訂定了以「雲服務」、「AI 資料分析」、「微服務整合」及「資訊安全」等四大解決方案為主軸的產品發展策略，今後將致力強化相關產品和服務佈局，也與各個產業領域的 Domain Know-how 做深度連結。

於今年4月底聚碩投資台杉水牛五號科技基金，藉由參與此基金，聚碩得以接觸更多海內外新創公司，貼近最新產業及技術發展趨勢，從中找尋商機，並可提早取得未來五至十年客戶所需之產品代理權。聚碩今後將持續精實代理布局與投資管理，為客戶儲備未來雲端化、數位化、國際化、行動化最需要的數位轉型軟硬體整合工具。