鴻海旗下富士康 被評選為2020年度綠色低碳十佳企業

基於在減汙降碳領域的卓越表現，鴻海（2317）旗下富士康科技集團今（25）日被深圳排放權交易所，評選為2020年度「綠色低碳十佳企業」。

2020年，富士康對外宣佈，2050年前集團所屬價值鏈將實現溫室氣體零排放目標。 集團2020年度CSR報告顯示，富士康本年度單位營收二氧化碳排放量下降4.44%，相較於2015年實際下降23.27%。 同時，投入新台幣13.56億元用於1751項節能專案，專案涵蓋製程節能改造、檢測系統及設備優化、照明設備升級換代、空調系統優化、空壓供給系統技術改造等改造專案，總計節能量506百萬kWh，共減碳312083噸，節能效益高達新台幣13.39億元。

2020年，鴻海集團通過自建、收購方式增加清潔能源裝機容量，達到257MW，年度發電量28497萬kWh，加上其他外購清潔能源，2020年集團全球清潔能源使用總量達104856萬kWh，佔總能源使用量的12.45%。 此外，集團還積極輔導與推動88家供應商完成溫室氣體盤查，其中58家完成ISO14064-1盤查工作。

鴻海集團董事長劉揚偉曾表示，真正的領導級企業，不只是商業世界的領導，也應是社會的領導力量。 因此永續經營，除了反映企業財務數位的EPS外，彰顯企業在社會、環境永續發展貢獻的ESG也愈發重要，這也是富士康永續經營=EPS+ESG的理念。

近年來，富士康持續在綠色低碳環保領域發力。 截至2020年，集團共計19家法人獲得大陸「國家級綠色工廠」稱號，一家法人獲得大陸「國家級綠色供應鏈管理企業」稱號。

在深圳龍華園區，鴻海集團率先啟動綠色零廢示範園區建設，並獲評為深圳市2020年"無廢城市細胞"生態工業園區。 通過引入廢棄物管理平臺，將固廢納入環保管理，藉助數位化工具即時掌握各種廢棄物的產出量及轉化率，進行追蹤改善，進而實現在大宗固體廢物總量增長率上逐漸趨零的最終目標。 目前，龍華園區工業固體廢物已達到95%的高效轉化率。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，「ESG不是一道選擇題，而是企業的必修課」。未來集團將持續推動ESG開展，全面踐行綠色低碳生產和生活方式，為集團永續經營提供動能。