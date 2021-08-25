中華電信與耀登合作 建亞洲第一座OTIC實驗室

中華電信與耀登集團攜手合作，推動亞洲．矽谷5G開放網路計畫，除了中華電信研究院建構5G開放網路端到端實網整合驗測環境外，雙方在耀登集團旗下耀睿實驗室成立亞洲第一座榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，提供國內網通業者自主研發設備兩階段驗證測試服務。

中華電信指出，5G是開放網路時代，規劃未來第一階段在耀睿實驗室進行個別網元功能、互通性、效能、壓力測試及資安評估等，第二階段在中華電信研究院進行端對端實網整合測試、互通性、壓力與穩定性及資安測試等。透過兩階段測試提供專業5G開放網路設備檢測服務，加速國產設備發展進程，提升關鍵技術自主能力，進而促進5G創新應用服務發展。

日前O-RAN聯盟公布全球五個合格的OTIC實驗室，分別坐落於德國、義大利、西班牙、法國，耀登集團所屬耀睿實驗室為「全亞洲首間OTIC實驗室」，在實驗室裡不同廠商的網元設備可互相介接，若其中一端異常，可立即更換為另一家廠商設備，讓不同業者網元設備之間進行互通互連測試，以建立5G開放網路解決方案。希望幫助台灣網通產業自主研發設備驗證測試，拿到關鍵認證門票，接軌國際供應鏈。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信2018年在產官學研支持下成立中華電信領航隊，在過去三年來陸續完成5G實驗網路建置，輔導國產5G設備開發測試，發表技術白皮書，攜手夥伴建置5G應用驗證場域。2020年為國內首家加入國際O-RAN組織電信業者，期望為國內網通業者提供安全可靠的5G開放網路測試環境，結合垂直應用領域之示範場域，逐步落實國產5G網路關鍵技術自主能力，加速5G網路佈建及產業數位轉型，具體協助落實政府亞洲．矽谷計畫政策目標。