台積電「漲」聲不斷 三原因仍穩居全球晶圓代工龍頭

繼力積電(6770)、聯電(2303)等晶圓代工廠紛紛漲價後，這一、二天市場更盛傳台積電（2330）也將全線漲價，2021年成熟製程調漲15%至20%、先進製程調漲10%。對此，台經院今（25）日分析，由於台積電的3奈米將如期在2022年下半年開始進入量產，2024年2奈米也會進入量產計畫，技術藍圖的可實現性絕對是高於三星和英特爾，加上台積電擁有英特爾等重量級客戶，這三個原因，評估台積電仍可穩坐全球晶圓代工的龍頭地位。台經院院長張建一形容，「老前輩還是比較厲害」。

台經院昨日舉行景氣動向調查記者會，公布7月景氣動向，在製造業方面，由於市場缺料，加上運價攀高影響，晶圓代工產能供不應求，近日台積電等大廠都傳出要漲價。

台經院研究員劉佩真表示，二線晶圓代工廠從今年年初到11月預計將會調整四次報價，包括：聯電、世界先進、力積電等廠商在8吋晶圓廠漲幅相對去年高達50%、12吋廠漲勢達30%，甚至市場都在盛傳明年第1季可能還會持續調漲5%到10%的幅度。

劉佩真指出，台積電除了面臨現在整體市況仍明顯供不應求，成本端像是矽晶圓報價、材料成本上揚等，也使台積電第3季毛利降回到50%，此外，台積電目前大舉投資，也會讓未來折舊費用更沈重。且現在競爭對手報價已有超越台積電的情形，所以台積電為調整此局面、反映整體大環境和自身未來獲利可能被壓縮種種考量，可能會在今年11月或明年第1季針對先進製程和成熟製程作調漲。

這些情形也可以佐證目前台灣在國內外晶圓代工先進製程的能見度預計可持續到2022年，在成熟製程可望持續到2023年。

全球半導體產業競爭激烈，韓國三星更是動作頻頻，不僅韓國三星電子副會長李在鎔日前假釋出獄，近日再傳出三星要擴大投資，是否會對台積電造成威脅？劉佩真說，目前三星已經確認3奈米製程會延宕到2023年才可望釋出，但台積電3奈米製程則會如期在2022年下半年進入量產，也就是說儘管三星將啟動大舉投資，但實際上製程技術仍落後台積電。

此外，劉佩真還提到，英特爾已成為台積電第一大客戶，未來還會有包括蘋果等其他重量級客戶，台積電3奈米可說是幾乎囊括全球多數客戶訂單，且台積電2奈米製程預計2024年也會如期進入量產計畫，可看出台積電目前在整體技術藍圖可實現性是超越三星和英特爾，因此評估台積電仍會穩坐全球晶圓代工的龍頭地位。