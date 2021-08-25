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NEC Visionary Week 2021即將開展 分享對未來願景

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導

NEC集團（6701） (NEC Corporation)今天宣布將於2021年9月16至17日於線上舉辦全球年度盛會NEC Visionary Week 2021。透過這場活動，NEC將與大家分享對未來的願景，包括NEC的最新技術、解決方案以及在各商業領域的客戶成功案例。

這場旗艦級的盛會將以「共創未來」(Seize the Future Together) 為主題，並在為期兩天的活動中為來賓提供專屬的全球會議，期許與所有合作夥伴和利益關係人共同打造更美好、更永續發展的未來。

各場次會議將著重於AI與5G等創新技術如何幫助社會解決重大挑戰，例如防範COVID-19以及在關鍵產業推動必要的數位轉型計畫。全球各地的意見領袖將齊聚一堂，分享他們對社會與企業未來發展的見解。在10月30日前，這些會議場次也將以隨選影片的方式提供。

第一場專題演講將於9月16日下午2點至2點20分(台灣時間)展開，主講人為NEC集團總裁暨執行長森田隆之(Takayuki Morita)。

其他知名講者包括星空聯盟(Star Alliance)執行長Jeffrey Goh、全球疫苗免疫聯盟(Gavi， The Vaccine Alliance)副執行長Anuradha Gupta、比爾暨梅琳達·蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)東亞關係負責人Mihoko Kashiwakura、NTT DOCOMO， INC. 執行副總裁、技術長暨研發創新部門執行總經理 Naoki Tani、Lockheed Martin Space人工智慧機器學習資深經理Kevin Woodward、KMD技術長Hans Jayatissa等。

NEC集團行銷長榎本 亮(Makoto Enomoto)表示：「NEC Visionary Week是NEC最重要的年度盛會。藉此機會，NEC將展示對未來的共同願景以及達成此目標的重要計畫。我們很期待能在NEC Visionary Week上與全球客戶見面與互動，提升人們對我們品牌的信任度，並探討如何共創更美好與更永續發展的未來。」

願景 人工智慧 機器學習

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