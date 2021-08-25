NCC有條件通過遠傳電信投資亞太電信 取得一席董事

國家通訊傳播委員會（NCC）於今（25）日以附附款通過遠傳電信投資亞太電信以50億元取得11.58%股份及一席董事案。NCC表示，兩家公司基於3.5GHz頻率共用的策略合作，預期亞太電信將藉此活化相關資金運用，以參與5G市場競爭。

NCC今年3月3日以附負擔方式通過遠傳電信與亞太電信在5G頻段中3.5GHz共頻共網案，成為台灣第一個共頻共網案例。遠傳與亞太必須承諾成立網路管理暨資安監督運作小組，以及雙方承諾在一兩年內增建5G的3.5GHz基地台、與4G的700MHz基地台共2000台，其中包括遠傳1500台、亞太500台。NCC表示，本次審理股權投資案，也特別關注兩家業者於前案的附款及承諾事項辦理情形，並於審查階段要求兩家業者確實就網路獨立控管部分定期開會，同時針對偏遠地區的基地臺建置，也要求提前於今年底前完成。

NCC表示，另外為確保遠傳不會藉由持有亞太股份及一席董事影響其營運，附加負擔要求亞太電信於本案核准後5年內，於每年7月1日前提供該公司歷次股東會會議紀錄與歷次董事會會議紀錄，送交NCC備查，以利適時監理。

遠傳、亞太去年9月宣布簽訂20年5G共頻共網長約，亞太將分享九分之二的3.5GHz網路容量權及分擔建設成本，包括頻譜費用約94.73億元。

NCC核准後，合作分為兩階段：第一階段，遠傳先增資亞太50億元，遠傳將持股11.58%，成為亞太第二大股東，遠傳將以權益法認列。第二階段，雙方同意在2022年6月30日之前，遠傳將發行新股與鴻海交換其持有的亞太股權，交易完成後，遠傳與鴻海將個別持有亞太股份23.8%，並列第一大股東。