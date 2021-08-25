裕隆、中華車法說 證實鴻華產品會在鴻海科技日展示

裕隆集團的裕隆、中華車今天法說。裕隆證實，鴻華產品應該會在鴻海科技日有產品展示說明；另外，裕隆城明年第四季開幕，貢獻可能要從後年開始。中華車也表示，中國大陸的東南持續轉型中；旗下銷售子公司開拓進口車品牌經營包含奧迪（Audi）、富豪（Volvo）等上都還在初期規劃投入階段。

裕隆今天表示，目前全球發展趨勢以電動車為主流，全球車廠都朝此發展，納智捷未來也會朝電動車發展；至於鴻華產品應該會在鴻海科技日有產品展示說明。

市場最關注的裕隆城開發進度及租金貢獻，裕隆則指出，預計明年第4季開幕，貢獻可能要從後年開始，預計每年會3.2-3.4億租金收入，但實際貢獻度也要看雙方最後簽訂的合約才能更精確計算。

至於重要金雞母裕日車的營運表現，裕隆也指出，裕日車大陸轉投資與去年同期相比有成長，台灣主要是受到疫情影響，造成台灣銷量下滑，下半年會持續透過行銷方案挽回落後銷售台數，業績可望回升。

中華車法說會表示，對於今年商用的車市場銷售表現還是非常有信心，商用車4萬台，全年 （含代工大車及進口車） 5萬台。第2季毛利率為近幾年單季新高，中華車表示，雖有疫情影響導致台數下降影響營收，商用車表現還不錯，提早備量生產，所以生產成本降低，此外內部也做費用控管，所以成本下降。

中華車轉投資的東南汽車第二季虧損縮小，第三、四季會持續改善，持續朝這目標努力，未來也會持續推動東南轉型中，有許多轉型計畫以及成本控管都在進行中。

市場很關心中華車的品牌布局計畫，匯豐、順益及菱威已逐步開拓進口車品牌經營，包含奧迪（Audi）、富豪（Volvo）等，都還在投入初期，後續上軌道再向外說明。