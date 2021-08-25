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AI、自駕車助攻 凌華目標2025年業績達10億美元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦凌華（6166） 今（25）日舉辦股東會，同時位在林口新總部大樓正式啟用，董事長劉鈞表示，在多年研發投資後，目標2025年營收將達10億美元，比目前成長2倍。

工業電腦族群普遍遇到缺料問題，劉鈞表示，今年凌華共面臨三大挑戰，一是總部搬遷，二是新冠疫情導致封城。第三則是零組件的短缺。但他強調，「過去這段最痛苦的時間已經熬過去了，接下來將漸入佳境」。

在缺料問題上，凌華現在訂單滿手，前七個月已把今年該收的訂單、甚至明年的訂單都拿到，但是零件缺貨是一大挑戰，且短時間解決不了，除搶料之外還需要有點運氣。凌華累計今年前七月營收為51.45億元，年減5.2%。

劉鈞也罕見透露凌華的目標，預計四年後、2025年時業績以10億美元為目標，將集團這十年來累積的研發實力轉化成營收，這些技術包括邊緣AI、邊緣可視化以及自主移動等，未來新營運成長動能則包括智慧製造、機器人／自駕車與智慧醫療。

劉鈞指出，10億美元的業績目標主要來自於既有的工業電腦與AI模組業務，要從目前的3億美元成長到6億美元以上，其次則為與友達（ 2409 ）合作的邊緣可視化設備，要從目前不到2千萬美元，成長到2.5億美元，剩下就是機器人與自駕車，目標貢獻約1.5億美元。

凌華 營收 工業電腦 AI 自駕車

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