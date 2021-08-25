行動基因與比利時公司合資 搶攻檢測服務市場

國內最大精準醫療公司行動基因今（25）日宣布，與比利時Cerba HealthCare公司旗下Cerba Research公司進行策略聯盟，雙方在台灣成立合資的CerbACT Asia公司，共同搶攻亞太地區臨床檢測服務市場。

行動基因表示，該公司是亞洲首屈一指的創新癌症管理方案專家，在台北、香港、新加坡、東京與威爾斯（英國）都設有辦事處，目前擁有專業次世代基因定序技術、美國病理學會（CAP）認證之高規格實驗室，及經驗豐富的生物資訊團隊和專有的AI整合系統，為醫療機構專業人士提供最理想的癌症治療計畫、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測以及癌症風險評估服務。

Cerba Research則是比利時Cerba HealthCare旗下臨床試驗實驗機構，目前正式宣布與行動基因合資策略聯盟，於台灣建立一個服務範圍涵蓋亞太地區的臨床檢測服務機構，雙方合作將以拓展精準醫學為主軸，此臨床檢測實驗室能夠提供中央實驗室、流式細胞技術、組織病理檢驗和轉譯醫學研究等服務。

行動基因表示，這家合資公司提供的服務，包括：尖端流式細胞技術、探索性及體外診斷（IVD）等級組織病理學服務、周邊血單核細胞（PBMC）及柔軟組織細胞分離等項目，目前實驗室與科學團隊的建構及技術轉移已基本完成，CerbACT Asia精準醫學實驗室將於今年9月全面投入營運。

Cerba Research執行長Mario Papillon 表示，與行動基因合作的這項里程碑，體現了公司創新文化的歷史傳承，後續將以最新的設備及自動化系統為客戶提供最好的支持及服務。

行動基因執行長陳華鍵也表示，很高興和 Cerba Research成為合作伙伴，共同在亞洲地區提供更全面的頂尖技術和服務。CerbACT Asia 的成立呼應了公司對癌症患者福祉的致力支持，對貢獻社會的熱切承諾，以及對精準醫學的專注與堅持。