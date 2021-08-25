需求續強 第2季NAND Flash總營收季增10.8%

TrendForce調查顯示，隨著資料中心採購端在完成庫存去化之後，逐步恢復enterprise SSD的採購動能，同時，enterprise SSD領域受惠於Intel、AMD CPU新平台的推出，大幅提升4/8TB的採用量。儘管智慧型手機銷售因東南亞疫情關係而有下修，不過，因第2季筆電需求仍相當強勁，進而支撐OEM訂單數量，並推升第2季NAND Flash位元出貨量成長近9%。

此外，因NAND Flash控制器缺貨持續，加上當時三星德州奧斯汀工廠又處於停電衝擊中，隨著需求增長，推升平均銷售單價增長近7%，使得2021年第2季NAND Flash產業總營收達164億美元，季增10.8%。

時序進入第3季，資料中心對於高容量enterprise SSD的需求進一步成為NAND Flash市場成長的主要動能，加上筆電需求維持，故對位元需求仍有支撐，帶動合約價繼續上漲。TrendForce預期，第3季NAND Flash整體營收將持續成長，並有望突破歷史新高。

其中，三星第2季受惠超大規模資料中心（Hyperscale）客戶對enterprise SSD的積極備貨以及PC端的強勁需求，三星位元出貨量增加約8%；而平均銷售單價受到採購端備貨態度積極以及控制器IC缺貨影響，上升約5%，推升三星第2季NAND Flash營收達55.90億美元，季增12.5%。

SK海力士儘管主要銷售比重在於智慧型手機，SK海力士的銷售表現同樣受超大規模資料中心客戶需求增長，以及筆電強勁需求帶動，位元出貨量增長3%。平均銷售單價也因NAND Flash市場轉趨緊缺以及控制器IC缺貨的影響上漲約8%，第2季NAND Flash部門營收達20.25億美元，季增10.8%。