赴美投資夯 東研信超也評估美國設實驗室

檢測廠商東研信超（6840）今日在櫃買業績發表會上提到，配合客戶與市場發展，長期投資印度檢測市場看好未來也會是兵家必爭之地以外，內部也在評估美國設實驗室的可能，因為客戶在哪裡、市場在哪裡實驗室必須要提供就近服務。

在檢測大廠耕興2018年設立美國矽谷灣區實驗室並在2020年快速轉盈並在今年擴大貢獻業績，另一家檢測廠商東研信超也正評估設立美國檢測實驗室。

東研信超也指出，目前看5G剛開始起飛，今年全年目標5G相關檢測營收占比提升至超過15%，目標持續逐步提升，隨著終端產品多元化，明年相關收入目標達20-25%。

東研信超董事長吳仲超也說，檢測產業主要跟隨產品機種的多元成長，相對不受景氣與出貨量影響，特別是5G與WiFi 6E的普及對產業是一大利多。