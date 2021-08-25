全球第一家！耀登OTIC實驗室成立

射頻暨測試廠耀登（3138）集團傳出捷報，旗下耀睿實驗室成為全球第一家榮獲O-RAN Alliance 認可為Open Testing and Integration Centre （OTIC） 的第三方公正實驗室，同時也是全亞洲唯一的OTIC 實驗室，於今（25）日協同重要策略夥伴中華電信共同舉辦揭牌儀式，國發會處長詹方冠與桃園市長鄭文燦也應邀出席。

根據SCF market status report預估，到2026年全球5G小基站數量將達2，000多萬台，到2030年專網相關設備規模將可達180億美元。日前Ｏ-RAN聯盟總部的全球五個合格OTIC實驗室，除耀登集團的OTIC 實驗室外，其餘四家都隸屬於歐洲四大電信商，身為全球第一個獲得認證的第三方實驗室，耀登瞄準全球各大網通廠的5G白牌基站，提供全球唯一Ｏ-RAN（國際開放網路架構組織，Open Radio Access Network Alliance）聯盟認可的第三方實驗室檢測認證服務。

出席耀登集團「耀睿實驗室」揭牌典禮的國發會肯定耀登的努力，特別是其旗下耀睿OTIC 實驗室，成為亞洲唯一獲得Ｏ-RAN聯盟認可的實驗室，認為在台灣5Ｇ發展戰略上有重大意義，不僅幫助台灣5Ｇ國家隊拿到關鍵門票，更可助攻接軌國際供應鏈。

耀登集團董事長張玉斌表示：全球Ｏ-RAN風潮是台灣產業轉型契機，耀登身為5G國家隊一員，旗下的耀睿實驗室能被O-RAN Alliance認證，將有助於台灣打進全球5G行動基礎設備市場。他表示，與中華電信合作，可望加速5G開放網路系統整合速度，為網通業者提供安全可靠的測試環境，有助於5G網路佈建及產業數位轉型，具體落實政府「亞洲矽谷計畫」政策目標。

據悉，以往行動網路設備多依賴大廠提供，當 5G 開始導入 O-RAN 架構之後，過往這種被國際設備大廠「綁死」的情況可望被打破。中華電信董事長謝繼茂也表示，與耀登集團攜手合作「亞洲矽谷5G開放網路整合驗證計畫」，期望進一步提升國內5G開放網路系統整合能量，為國內網通業者提供安全可靠的測試環境。

耀登強調，O-RAN產業將加速台灣通訊產業鏈走出純代工市場，旗下耀睿OTIC實驗室定位在第三方公正實驗室，可提供一致性測試（Conformance Test）、互通性測試（Interoperability Test， IOT）、以及端對端測試 （End-to-End Test， E2E），為企業提供可靠、經濟有效且一致的測試環境。耀登與中華電信進行5G開放網路整合驗證暨推廣計畫的專案合作，包含了國內8家網通廠，測試內容有O-CU、O-DU、O-RU甚至gNB分開與整合測試以及端對端整機測試。