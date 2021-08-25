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東研信超：5G檢測占比達一成 目標營運市占同步成長

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

檢測廠商東研信超（6840）今日受邀櫃買業績發表會，重點發展5G移動通訊檢測認證應用於智慧製造、智慧家庭、遠距醫療、無人機等，2023年前相關終端產品多元化有助於檢測業績成長，2021年上半年5G相關產品檢測占比已達10%，另外看好大陸智慧家電市場在未來2-3年持續擴張應用，整體目標營運與市占率穩步同步成長。

東研信超提到，目前為本土第二大、台灣前五大實驗室，相較同業積極參與中國大陸智慧家居設備標準制定並在華南與華東配合應用示範，上半年兩岸業績同時年成長28.6%，並看好大陸實驗室東莞實驗室搬遷至松山湖，新實驗室加入後下半年大陸地區成長動能大於台灣。

東研信超提到，去年受到新冠疫情干擾影響部份國際測試，但全年在2020年營收6.6億元，仍呈現年成長，2021年上半年營收3.87億元也年增28.5%，上半年每股稅後純益2.71元，也優於去年同期0.79元。

營收 5G

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