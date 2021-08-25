矽利光材料供不應求 崇越電：矽利光後市價格易漲難跌

專業電子化學材料通路商崇越電（3388）於今（25）日召開法人說明會，該公司表示，目前各產業訂單需求仍強勁，加上產品價格也持續上揚，崇越電預期，矽利光後市價格易漲難跌，公司對下半年營運持續正向看待。

崇越電對於後市營運展望指出，該公司目前各產業訂單需求仍持續旺盛，加上矽利光（Silicone）最主要原料金屬硅（Si）價格也持續上揚及缺貨，因此在成本推升及需求拉動的情況下，預期矽利光價格走勢為易漲難跌，公司對下半年營運審慎正向看待。

崇越電今年上半年合併營收44.43億元、歸屬母公司稅後淨利2.82億元，今年上半年每股稅後純益（EPS）3.8元。以目前訂單狀況來看，舉凡Mini LED、5G及電競筆電等這幾項產業之材料訂單需求能見度均佳。

不過，崇越電也指出，在對後市展望樂觀之餘仍有一些不確定性變數待觀察，例如目前原物料依舊缺貨、全球仍持續普遍性塞港缺櫃、全球疫情再起，部份客戶所處地區受疫情影響因而降低工廠稼動率等不利干擾因素仍然存在。而且自去年第四季起全球各種原物料大幅度漲價，製造廠若無法順利轉嫁這些成本，都有可能影響後續接單意願及接單能力。針對這些可能的不確定性變數，公司仍將持續密切觀察後續變化。